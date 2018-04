Aeroporto Catullo, bilancio 2017 approvato. Ricavi e passeggeri in crescita

Si è riunita ieri, 18 aprile, l'assemblea degli azionisti di Catullo Spa, la società che gestione gli aeroporti di Verona e Brescia. L'assemblea ha approvato il bilancio 2017 che registra valori in crescita rispetto all'anno precedente. I ricavi totali sono pari a 44,7 milioni di euro, con un incremento annuale di 3,8 milioni, grazie principalmente all'aumento del traffico.

L'aeroporto di Verona nel 2017 ha movimentato più di 3 milioni di passeggeri, con un aumento rispetto al 2016 del 10,4%. Due terzi dei voli sono per l'estero e il restante è il traffico di voli interno all'Italia. Sono stati più di 50 i vettori operativi al Catullo; i primi tre sono stati Volotea, Ryanair e Neos. L'Egitto è il mercato in maggiore crescita, seguito dal mercato tedesco (+37%) e da quello albanese (+18%).

L'intenzione è quella di continuare sulla via dello sviluppo del traffico, puntando sulla compagnia aerea che ha base al Catullo, Volotea. Il vettore ha lanciato nella stagione estiva quattro nuove destinazioni raggiungendo la quota di 17 collegamenti dallo scalo veronese e potenziando rispetto al 2016 il suo traffico di circa 90.000 passeggeri. Ma l'incremento maggiore in termini assoluti di passeggeri l'ha avuto Ryanair che, con tre nuove rotte stagionali per la Germania e due nuove rotte annuali per la Spagna, ha prodotto un incremento complessivo di quasi 150.000 passeggeri. Si consolida poi la base di Neos.

Il potenziamento dei mercati dell'est europeo sarà un altro fattore su cui lo scalo veronesi farà affidamento per crescere ancora. L'incremento delle frequenze di Blue Panorama e la nuova operazione di Fly Ernest su Tirana, hanno potenziato la rotta. E l'operatività di Fly One e Air Moldova hanno contribuito alla crescita della destinazione Chişinău.