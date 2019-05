Aereo precipita nell'Adige con 2 persone a bordo: salvate e portate in ospedale

Si è sfiorata la tragedia in provincia di Verona nel pomeriggio di venerdì, quando un aereo con a bordo due persone è caduto nell'Adige intorno alle 16.30.

Stando alle prime informazioni giunte, un velivolo, un Cessna 210 partito da Boscomantico, è precipitato nel corso d'acqua in località Colombina, a Settimo di Pescantina, forse durante l'inizio della manovra di atterraggio o forse mentre il pilota cercava di eseguire la manovra "touch and go".



L'aereo nel fiume Adige

L'impatto fortunatamente non è stato fatale e i due occupanti sono riusciti ad uscire dalla carlinga dell'aereo e a raggiungere l'argine dell'Adige a nuoto, un po' più a valle rispetto a relitto, che si sarebbe "fermato" all'altezza di via Scuole. In loro aiuto sono accorsi i vigili del fuoco con due squadre ed un mezzo di supporto, mentre non è servito il lavoro dei sommozzatori e dell'elicottero.

È stato chiamato all'intervento invece l'elicottero del 118, che sul posto aveva inviato anche un'ambulanza, il quale ha recuperato i sopravvissuti e li ha trasportati all'ospedale di borgo Trento in codice giallo: non sarebbero infatti in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, mentre si cerca di capire quali possano essere state le cause dell'incidente.