Arbizzano, un aereo monomotore precipita: morte le due persone a bordo

Un drammatico incidente si è consumato nei cieli della provincia di Verona, nella mattinata di mercoledì.

Due persone sono precipitate con un aereo da turismo Cessna 150 ad Arbizzano, nel boschetto della Tenuta Novare, dopo essere decollate dall'aerporto di Verona Boscomantico: si trattava di un pilota ed un istruttore rispettivamente di 61 e 69 anni.

Cinque mezzi dei vigili del fuoco, tra i quali due squadre SAF (speleo alpino fluviali) si sono precipitati sul posto alle 10.50 per spegnere l'incendio che ha avvolto il velivolo, ma purtroppo per entrambi gli occupanti non c'era già più niente da fare ed entrambi hanno perso la vita. I pompieri stanno procedendo con le operazioni di messa in sicurezza della zona impervia, per dare il via poi al recupero delle salme.

Sul posto anche il personale del 118 ed i carabinieri di Negrar e della Compagnia di Caprino Veronese per gli accertamenti di rito, utili a chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.