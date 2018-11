Maxi lavoro per il 118 ad Adigeo: tre operazioni di soccorso e due persone in ospedale

Sono scattate verso le ore 14 di oggi, domenica 25 novembre, le operazioni di soccorso da parte degli uomini del 118 all'interno del centro commerciale Adigeo, letteralmente preso d'assalto dal vasto pubblico di acquirenti in questo weekend del "black friday". I sanitari hanno operato per un paio d'ore, fino alle 16, compiendo tre soccorsi in simultanea, ciascuno non correlato in alcun modo con gli altri. Sul posto sono giunte anche due ambulanze e un'automedica.

A necessitare l'intervento dei sanitari sono state due donne e un uomo. Quest'ultimo è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale di Borgo Roma, una delle donne è stata condotta in codice verde a Borgo Trento, mentre l'altra ha infine rifiutato il ricovero ospedaliero. Alla base dei tre casi sembrerebbero esserci dei malori individuali le cui cause non sono state tuttavia ancora chiarite.