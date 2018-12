Adigeo, rubano orologi in un negozio: cinque persone in manette

È stato un tipico fine settimana pre-natalizio per molti cittadini impegnati nello shopping, con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona che invece hanno operato ben 5 arresti in uno dei centri commerciali prediletti della zona per gli acquisti, ovvero Adigeo.

I militari infatti hanno tratto in arresto in flagranza di reato cinque persone originarie del Senegal che, all’interno del negozio Primark, sono state sorprese a rubare orologi per un valore complessivo di circa 90 euro. I fermato sono stati così portati tutti in caserma dove hanno trascorso il resto del weekend, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.