Adigeo vince il "CNCC Design Award": in Italia il miglior centro commerciale sviluppato

Un anno dopo la sua apertura, Adigeo a Verona ha ricevuto il CNCC Design Award. Il CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali) fa parte dell’International Council of Shopping Centers (Consiglio Internazionale dei Centri Commerciali) e ogni anno premia i nuovi progetti e le ristrutturazioni eccellenti per il loro valore architettonico e tecnico e per la loro sostenibilità.

Adigeo ha convinto la giuria sotto tutti e tre gli aspetti ed è stata eletta all’unanimità vincitrice nella categoria “Nuovi Sviluppi – Grandi strutture (superiori ai 30.000 mq)”, con un punteggio particolarmente alto. «Siamo molto contenti di ricevere questo premio. È una riprova dell’altissima qualità della nostra realizzazione», ha affermato Christoph Augustin, Managing Director International di ECE e Project Manager di Adigeo, che ha ritirato il premio per conto di ECE.

A Marzo Adigeo aveva già ricevuto la certificazione di platino LEED riguardo alla sua sostenibilità. È il primo centro commerciale in Italia che abbia mai conseguito questa certificazione. Adigeo è stato realizzato da ECE e dallo sviluppatore immobiliare CDS Holding, insieme a CDS Costruzioni quale General Contractor. «Dalla sua apertura ad Aprile 2017 il centro commerciale è stato accolto favorevolmente dal mercato; l’afflusso di oltre 8 milioni di clienti e le buone vendite dei operatori sono una conferma del avvio eccellente», ha aggiunto Christoph Augustin.

Su una superficie affittabile di 47.000 m², più 2 di 130 negozi accolgono i clienti con un’attraente offerta di concepts internazionali ed italiani e una grande scelta di punti di ristoro. Enrico Biffi di CDS Holding ha dichiarato, «consideriamo questo premio anche un riconoscimento alla linea strategica adottata da CDS per la propria pipeline di progetti di sviluppo: qualità totale. Non solo quindi concepire un prodotto di successo dal punta di vista commerciale, ma CDS considera basilare raggiungere l’eccellenza anche nel concept architettonico, nella qualità del costruito e nella sostenibilità. L’asticella da parte dei clienti, dei tenants e degli investitori si è alzata: ascoltiamo e se possibile vogliamo anticipiamo le esigenze che ci vengono dal mercato».

Adigeo convince, inoltre, con la sua sostenibilità: ad esempio, il rivestimento dell’edificio supera del ben 20% i requisiti normativi in tema di qualità energetica. Il centro promuove la mobilità sostenibile fornendo, tra l’altro, un accesso ottimale ai mezzi di trasporto pubblici e quattro punti di ricarica per auto elettriche. Insieme al sistema fotovoltaico, l’alta percentuale di luce diurna che illumina il mall e l’uso di LED a risparmio energetico garantiscono un basso consumo elettrico.