Furti di rame e altri metalli, operazione di contrasto in 12 stati europei

Il 30 maggio scorso, in Italia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito, si è svolta un'operazione di polizia congiunta contro il fenomeno dei furti di metallo, in particolare del rame.

A livello europeo, sono state controllate 54.846 persone, 42.237 veicoli, 7.986 gestori ambientali, 589 aree di confine, 2.572 altri hot spots. L'attività ha permesso di trarre in arresto, 117 persone e altre 1.331 sono state denunciate in stato di libertà. Sono stati poi scoperti 1.659 reati e contestate 2.763 violazioni amministrative. Sequestrati 357.874 chili di metalli dal controvalore totale stimato di 889.674 euro circa, 983 pannelli solari e 140 veicoli.

Solo in Italia hanno preso parte all'operazione 10.427 uomini e donne delle forze dell'ordine. Sono state controllate circa 25.000 persone, 16.730 veicoli, 2.015 gestori ambientali, migliaia di obiettivi ritenuti e 30 spedizioni doganali internazionali. Sono state tratte in arresto 24 persone e altre 150 sono state denunciate in stato di libertà. Sono stati scoperti 212 reati (33 furti, 54 ricettazioni, 106 crimini ambientali e 19 altri reati) e sono state contestate 232 violazioni amministrative. Sequestrati circa 270.461 chili di metalli dal controvalore totale di 449.690 euro circa, 983 pannelli solari e 103 veicoli.

In provincia di Verona, i controlli a gestori ambientali sono stati 19, quelli in aree di confine doganale 74, sono state 408 le persone controllate e 299 i veicoli controllati. I punti ritenuti sensibili monitorati sono stati 10 e le violazioni amministrative contestate sono state 16.