Acquista una consolle su Facebook, non la riceve e va dai carabinieri

Una denuncia partita dal Veronese, ha portato i carabinieri della stazione di Lonigo a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza G.C., 45enne residente a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, con l'accusa di truffa.

A presentare nei giorni scorsi la denuncia che ha dato il via alle indagini dei militari, è stato un 25enne residente ad Arcole. Il giovane aveva letto su Facebook l’inserzione pubblicata dal 45enne, riguardante la vendita di una consolle per videogiochi del valore quantificato in 175 euro: a quel punto lo ha contattato per definire la trattativa e successivamente ha provveduto a ricacare del corrispondente importo la carta PostePay a lui intestata.

La merce però non è mai arrivata e il ragazzo ha cercato di contattare il venditore, che però si sarebbe reso irreperibile.

Ora spetterà dunque all'autorità giudiziaria berica valutere i provvedimenti da adottare nei confronti di G.C..