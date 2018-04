In 28 comuni veronesi applicata la tariffa sbagliata. Acque Veronesi rimedia

Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Casaleone, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Oppeano, Pressana, Ronco all’Adige, Roveredo di Guà, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sommacampagna, Sona, Terrazzo, Villa Bartolomea, Veronella, Zimella. Sono questi i 28 comuni veronesi in cui alcuni cittadini hanno pagato una tariffa dell'acqua superiore al dovuto. La lista dei comuni è stata fornita da Acque Veronesi che si è scusata per il disagio e ha informato tutti i veronesi coinvolti che gli importi eccessivi pagati saranno rimborsati nelle prossime bollette.

L'errore è successivo all'aggiornamento delle nuove tariffe del 2018 ed è stato riscontrato grazie alla segnalazione di un utente. In pratica, ad alcuni cittadini residenti era stata erroneamente applicata la quota fissa adottata per gli usi domestici non residenti. "L'errore è occorso in sede di manutenzione dell'articolazione tariffaria, funzionale alla transizione verso la nuova struttura delle tariffe deliberata dall’autorità di settore, prevista dal 1 Luglio 2018 con effetto retroattivo al 1 gennaio 2018 - ha fatto sapere l'azienda consortile - Acque Veronesi rassicura che i successivi controlli avrebbero intercettato l'errore prima di tale data".