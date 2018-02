Acque Veronesi, conclusi i lavori di potenziamento della rete nella Bassa

Acque Veronesi, la società consortile che gestisce il servizio idrico integrato in 77 Comuni della provincia scaligera, ha terminato in queste settimane i lavori di potenziamento ed adeguamento della rete idrica a Boschi Sant’Anna. L’intervento, iniziato nello scorso mese di ottobre, permetterà a numerosi utenti che fino ad oggi non erano collegati alla rete acquedottistica e che erano costretti ad utilizzare pozzi privati, la possibilità di bere un’acqua più sicura e controllata. I tecnici della società hanno quindi provveduto in questi mesi alla realizzazione e alla posa di una nuova adduttrice lungo le strade comunali di via Boschetto e via Sabbioni, per una lunghezza complessiva di circa 1000 metri.

“L’importo dei lavori è stato di 135 mila euro – ha commentato il presidente di Acque Veronesi Niko Cordioli - Le nuove tubature, realizzate in ghisa, andranno a beneficio di circa una settantina di abitanti che saranno così finalmente allacciati all’acquedotto. Fortunatamente, la quasi totalità delle abitazioni di Boschi Sant’Anna è coperta dalla rete idrica pubblica. Nei prossimi mesi valuteremo insieme all’amministrazione comunale anche la possibilità di estenderla ulteriormente”.