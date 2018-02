Acque Veronesi, interventi e monitoraggio della rete: servizio sospeso a Bosco Chiesanuova

Nella notte tra venerdì e sabato, tra le ore 22 e le 5, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle frazioni di Lughezzano (anche all’interno della Base Nato), Ca di Sotto, Prati e Brunelli, nel Comune di Bosco Chiesanuova. Saranno possibili cali di pressione e disservizi nelle prime ore di sabato mattina anche a Cerro Veronese, in particolare nelle zone di Corrubio e Orsara.

La sospensione si rende necessaria per consentire ai tecnici di Acque Veronesi un intervento di manutenzione e adeguamento alla rete idrica che, soprattutto nei mesi estivi, presenta criticità di portata e approvvigionamento. I lavori sono stati appositamente programmati durante le ore notturne per limitare al minimo i disagi. La società ricorda che è a disposizione degli utenti il numero verde Guasti 800734300, attivo 24 ore su 24.

In questi giorni inoltre è partita l’attività di monitoraggio sugli impianti acquedottistici del Comune di Grezzana. I controlli, che dureranno qualche mese, hanno lo scopo di ottimizzare e adeguare la gestione della pressione delle reti di acquedotto nel centro del paese e nelle frazioni di San Carlo, Catena, Borgo, Forni, Giare, Cea, Costa, San Micheletto, Carrara e Cologne. I tecnici della società consortile installeranno quindi presso alcuni pozzetti e presso alcuni contatori appositi apparecchi che misureranno e registreranno la pressione idrica. Per tale motivo, muniti di credenziali di riconoscimento di Acque Veronesi, si presenteranno presso le abitazioni degli utenti per posizionare ed abilitare gli strumenti di controllo sui contatori dell’acqua. L’attività non comporterà nessun tipo di disservizio o sospensione della fornitura idrica.