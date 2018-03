Acque Veronesi: "Riparati i guasti in corso Porta Nuova e piazza Viviani"

Si sono svolti nella giornata del 28 marzo gli interventi di riparazione in corso Porta Nuova e piazza Viviani a Verona, che presto saranno pronte ad essere completamente riparte.

La perdita della rete acquedottistica che si è verificata nella via centrale di Verona, è stata generata dalla rottura dell’allacciamento dell’acquedotto al sistema di irrigazione dell’area verde limitrofa, che non sarebbe gestita da Acque Veronesi. I tecnici della società consortile in ogni caso hanno concluso i lavori ed entro la serata di mercoledì sarà ripristinata la viabilità: la rottura avrebbe comunque avuto dimensioni modeste e a causarla sarebbe stato il materiale oramai vecchio.

Per quanto riguarda il guasto avvenuto in piazza Viviani, si è trattato di un cedimento dovuto all’interferenza sulla rete fognaria di sottoservizi non di natura idrica, nè fognaria, non gestiti quindi da Acque Veronesi. In certi casi infatti, la presenza simultanea di reti di vario genere (gas, luce, telefonia, acqua etc..), ovviamente indispensabili per tutta la collettività, può provocare sovraccarichi infrastrutturali, con relativi cedimenti. Anche qui sono intervenuti i tecnici della società consortile, che hanno comunque provveduto alla riparazione dello smottamento già nella mattinata del 28 marzo. La riapertura della viabilità avverrà nelle prime ore di giovedì mattina, una volta terminato il consolidamento ed il cementificamento della struttura riparata.