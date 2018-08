Acqua maleodorante dai rubinetti delle case, si attiva AGS che assicura: "Nessun pericolo"

Diverse segnalazioni da parte dei residenti nel Comune di Castelnuovo del Garda riportavano negli scorsi giorni il problema della fuoriuscita di acqua dall'odore sgradevole dai rubinetti delle loro abitazioni.

In merito, il gruppo Azienda Gardesana Servizi ha diramato una nota ufficiale per rassicurare i cittadini: «AGS si è già attivata per risolvere il problema dell’odore sgradevole segnalato per l’acqua che scende dai rubinetti del centro di Castelnuovo del Garda. Si tratta di un fenomeno naturale determinato anche dalle alte temperature di questi giorni».

L'azienda ha poi tranquillizzato ulteriormente gli abitanti del paese gardesano, spiegando che l'acqua è comunque potabile e non presenta pericoli per le persone che ne abbiano fatto uso: « Va precisato, - si legge ancora nella nota di AGS - che l’acqua è potabile e priva di rischi per l’utilizzo umano, in quanto rispetta i parametri prescritti dal Decreto Legislativo 31 del 2001 e sue successive integrazioni. Azienda Gardesana Servizi è già intervenuta per accelerare la scomparsa dell’odore, - si conclude la nota - sintomo che comunque naturalmente si dissolve, utilizzando una maggiore disinfezione dell’acqua nelle tubazioni, sempre nel rispetto dalle quantità previste dalla legge».