Sci, 192 partecipanti allo slalom gigante organizzato dall'Aci di Verona

Si è chiusa con un incredibile successo la seconda edizione di Aci Neve, la gara di slalom gigante organizzata dall'Automobile Club Verona nella Ski Area Folgaria e Lavarone per domenica 4 marzo. L'evento ha visto al via ben 192 partecipanti divisi in categorie che hanno compreso le generazioni dal 2011 al 1946 in una festa di sport e divertimento.

Otto le categorie in gara: Super Baby, unica con maschi e femmine insieme, riservata ai supereroi delle classi 2010-2011, che ha visto la vittoria di Anita Manna (Tezenis Ski Team). Tutte le altre categorie hanno invece generato classifiche separate tra maschi e femmine. La Baby (2008-2009) Femminile è andata a Anna Capozzi (Tezenis Ski Team), mentre la Maschile ha visto la vittoria di Alessandro Carminati. Nei Cuccioli (2006-2007) Marta Giarretta (Tezenis Ski Team) ha vinto con margine, mentre Filippo Dalla Serra (Action Sport Mezzana) dopo aver mantenuto a lungo anche il miglior tempo di giornata, ha portato a casa l'affermazione in categoria maschile. Combattuta e spettacolare la categoria Ragazzi-Allievi (2002-2005) che ha visto la vittoria di Spadoni Alice (Sci Club Roteglia) tra le ragazze e di Bonesi Marco tra i maschi. Bonesi è stato inoltre il vincitore assoluto di ACI Neve 2018 con un tempo di 34''91. In Quarta Categoria (1987-2001) affermazione di Giorgia Palazzi (Sci Club Roteglia) e Michele Bonini (Sci Club Fiorano), mentre nella Terza Categoria (1969-1986) si sono imposti Giuseppina La Motta (Amatori Verona) e Alberto Pecchini. Applausi per Daniela Russo e Tiziano Palazzi (Sci Club Roteglia) che hanno regalato spettacolo e trionfato in Seconda Categoria (1952-1968) mentre Silvio Malossini ha portato a casa l'ambita coppa di Prima Categoria riservata ai nati prima del 1946. Nella classifica generale vittoria di Marco Bonesi, classe 2003, (34''91) davanti a Amedeo Malossini, classe 2005, (35''31) e Marta Giarretta, classe 2007, (37''15).

Emozioni vere nel parterre quando ad affrontare la discesa è stata Elettra Marangon, classe 2009 del Tezenis Ski Team. La giovanissima sciatrice a metà dell'ultima parte della discesa è caduta perdendo uno sci che è rimasto a monte. Non avendo però saltato nessuna porta, Elettra ha proseguito, con uno solo sci, nella restante parte del percorso tra i sorrisi e l'emozione del parterre fino al traguardo, meritando una standing ovation.