Accusata di maltrattamenti ai bambini di un asilo, assolta ex educatrice

Veniva definita la «maestra cattiva» ed era finita a processo con l'accusa di aver adottato comportamenti violenti in modo fisico e psicologico nei confronti dei bambini di un asilo nido. I fatti contestati risalivano al periodo tra il 2008 e il 2013, quando la donna lavorava nella struttura «L'isoletta» di Malcesine. Per lei, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo di carcere, ma l'ex educatrice è stata assolta perché il fatto non sussiste, come riportato da TgVerona.

Secondo le testimonianze rese dalle ex colleghe, l'imputata avrebbe punito in modo troppo severo i bambini che avrebbe dovuto accudire. Bimbi che sarebbero stati picchiati dalla «maestra cattiva», o chiusi in una stanza al buio o costretti a mangiare cibi a loro non graditi. Tutte accuse che l'ex educatrice ha sempre respinto e che non sono state ritenute solide dal giudice, il quale ha ritenuto la donna estranea ai fatti.