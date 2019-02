Accusato di lesioni personali, viene portato in carcere dai carabinieri

Pregiudicato e senza fissa dimora, nella tarda serata di martedì è stato rintraccato ed arrestato di carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona.

Il 49enne italiano infatti era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Verona, per il reato di lesioni personali aggravate. Preso in consegna dai militari, l'uomo è stato quindi portato nel carcere di Montorio.