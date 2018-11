Verona, uomo accoltellato soccorso davanti all'A&O di via Villafranca

Un uomo è stato trasportato questa mattina, 3 novembre, dopo le 10.30 all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo in seguito ad un accoltellamento. L'uomo è stato soccorso poco dopo l'aggressione in via Villafranca a Verona davanti al supermercato A&O. Sul posto, il 118 ha inviato un'ambulanza per soccorrere il ferito, mentre a rintracciare l'aggressore e alla ricostruzione dei fatti ci hanno pensato gli agenti della polizia di Verona.

L'aggressore si sarebbe consegnato, ancora con l'arma dell'aggressione in mano, ad un carabiniere di Isola della Scala fuori servizio, il quale è intervenuto quando ha sentito le richieste di aiuto. L'arresto vero e proprio è stato però eseguito dagli agenti delle Volanti della questura. L'arrestato è un palermitano di 40 anni ed è accusato di tentato omicidio.

I fatti si sono svolti nel palazzo di via Villafranca 49, dove al quarto piano convivono da circa un anno L.A., un quarantenne residente a Palermo e domiciliato a Verona, e C.L., quarantaseienne veronese. Intorno alle 11, B.M.B., trentenne bresciano conosciuto dalla coppia, ha suonato al campanello dell'abitazione. La donna è scesa per intercettarlo e, sul pianerottolo del primo piano, è iniziata con il giovane una furiosa lite. I due hanno discusso, poi lo scontro è diventato anche fisico. Dal quarto, L.A. ha sentito le urla e brandendo un coltello si è precipitato giù per le scale. Il 40enne si è scagliato contro B.M.B, colpendolo al petto con una lama da circa 20 centimetri. Il fendente per poco non è arrivato al cuore ma è andato in profondità. La vittima è finita prima a terra e poi è riescita ad allontanarsi dall'immobile fino a raggiungere la strada per chiedere aiuto, la donna è rimastata immobile, sotto shock e dolorante per i colpi ricevuti, mentre L.A. è stato intercettato dal carabinieri che vive al secondo piano di quel palazzo. È stato il militare a raccogliere per primo la confessione del colpevole e ad avvisare i sanitari.

Sul posto, gli agenti delle Volanti hanno trovato l'arma e trattenuto in arresto il quarantenne. Sia la donna che il trentenne bresciano sono finiti in ospedale: la prima per le percosse ricevute e il secondo per la ferita al petto. Nonostante la copiosa perdita di sangue e la profondità della ferita, B.M.B. non è in pericolo di vita. Le indagini proseguono per ricostruire il movente che, dalle prime ricostruzioni dei fatti, sembrerebbe essere riconducibile a ragioni sentimentali.

Gallery