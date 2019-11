Litigio tra conviventi a Cerea, lei prende un coltello e lo ferisce al fianco

Dovranno essere le indagini dei carabinieri a far luce sull'aggressione avvenuta sabato scorso, 23 novembre, in un'abitazione di via Dante Alighieri a Cerea. E il punto da chiarire è proprio se sia trattata di una vera aggressione oppure se sia stato un gesto di legittima difesa compiuto da una 37enne.

La donna convive con un 47enne e dalla loro unione è nata una bimba di otto mesi. Il rapporto tra i due conviventi però non sarebbe tranquillo a causa della gelosia. In passato, infatti, ci sarebbero stati altri litigi, ma non gravi come quello di sabato scorso. L'ultima lite tra l'uomo e la donna è culminata con un accoltellamento. La 37enne avrebbe preso un coltello da cucina dalla lunga lama e lo avrebbe usato per ferire profondamente al fianco il 47enne. L'uomo, ferito, è uscito di casa portando con sé la figlia e si è diretto a casa dei suoceri. A loro ha affidato la bambina, mentre dal fianco continuava ad uscire sangue. Il padre della 37enne avrebbe allora accompagnato il genero all'ospedale di Legnago dove il 47enne è stato ricoverato in prognosi riservata. L'uomo, fortunatamente, non rischierebbe la vita perché la lama del coltello non gli avrebbe lesionato degli organi vitali.

Ora, il compito dei carabinieri, è quello di ricostruire nei minimi dettagli la vicenda. Nel frattempo, però, la donna è stata denunciata a piede libero per lesioni.