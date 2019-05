Accoltellata una donna alla stazione ferroviaria di San Bonifacio

Dramma sfiorato a San Bonifacio nella giornata odierna, domenica 5 maggio, dove nei pressi della locale stazione ferroviaria, una donna è stata accoltellata. Stando alle scarne prime informazioni disponibili, il presunto aggressore sarebbe un uomo, mentre l'episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 19.15 circa.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine che stanno procedendo con le indagini, si sono recati i soccorritori del 118 con un'ambulanza. La donna, rimasta ferita ma che non sarebbe in pericolo di vita, è stata in seguito accompagnata presso la struttura ospedaliera di San Bonifacio per ricevere le cure del caso.