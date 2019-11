Uomo accoltellato in borgo Venezia: identificate e denunciate due persone

Due persone sono state denunciate a piede libero con l'accusa di lesioni aggravate, per l'accoltellamento avvenuto nel quartiere di borgo Venezia, a Verona, nel pomeriggio di giovedì. Un uomo di origini marocchine, classe 1983 e con alcuni precedenti alle spalle, era stato ferito da numerosi fendenti inflitti da alcuni individui, che poi si erano poi dileguati.

Il tutto ha avuto luogo tra il supermercato Prix e la banca Unipol, situate nella zona compresa tra via Pisano e via Zeviani. Il 36enne si trovava in auto con una sua connazionale, quando sarebbe stato raggiunto da due uomini (e non tre come riferito dopo il fatto) che lo avrebbero aggredito. Ad avvisare soccorsi e forze dell'ordine subito dopo il fatto è stata la donna e sul posto sono quindi arrivati gli uomini del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno condotto al Polo Confortini in codice rosso: il nordafricano è stato poi dimesso con 25 giorni di prognosi.

Sul luogo dell'aggressione sono giunte inoltre le Volanti e la Squadra Mobile della Questura di Verona, che hanno dato il via alle indagini per ricostruire la vicenda ed identificare i colpevoli. Ascoltate le testimonianze e visionati i filmati delle telecamere della zona, gli investigatori sarebbero risaliti all'identità dei due presunti aggressori. Uno sarebbe un uomo italiano del 1969, che è stato anche rintracciato dagli agenti, mentre l'altro (che sarebbe stato denunciato in concorso) risulterebbe essere un uomo di origini marocchine classe 1992, che però non sarebbe ancora stato trovato.

Gli accertamenti nel frattempo vanno avanti, per fare luce sull'intera vicenda ed appurare le varie responsabilità.