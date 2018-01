Bagni di piazza Bra inaccessibili ai disabili. PD: "Colpevole disattenzione"

La mancata riparazione dell'ascensore dei bagni pubblici di Piazza Bra, guasto da tempo, è una di quelle colpevoli disattenzioni che la città paga in termini di cattiva fama.

I consiglieri comunali PD Elisa La Paglia e Stafano Vallani intervengono dopo la segnalazione del disservizio fatta dall'atleta paralimpica veronese Sofia Righetti. La 29enne si è trovata nei giorni scorsi in piazza Bra e aveva la necessità di andare al bagno. Purtroppo però la pedana che serve ai disabili per usare la toilette pubblica della piazza continua ad essere inutilizzabile e alcuni bar accessibili per chi come lei si muove in carrozzina erano chiusi per ferie. Grazie alla gentilezza di alcuni esercenti, Sofia Righetti è riuscita a trovare un bagno, ma per un disabile una situazione simile è tristemente fastidisiosa.

Per questo i consiglieri La Paglia e Vallani hanno annunciato che chiederanno alla giunta e al consiglio comunale di risolvere il problema evidenziato dalla giovane sportiva.