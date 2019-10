«Accecata da un'altra auto», va fuori strada e sfonda il cancello di una casa

Se l'è cavata senza gravi conseguenze la giovane uscita di strada nella notte tra domenica e lunedì nel Comune di Tregnago.

Erano circa le 1.40, quando la ragazza classe 1998, residente a Badia Calavena, stava percorrendo via Barbarani nella frazione di Cogollo, per rientrare a casa dopo il lavoro. A chi l'ha soccorsa, la giovane avrebbe raccontato di essere stata abbagliata da un'auto che avrebbe anche invaso la sua corsia: a quel punto la guidatrice avrebbe frenato e sterzato repentinamente con la sua Lancia Ypsilon. Il veicolo sarebbe andato così in testacoda uscendo di strada e sfondando la recinzione di una casa privata, fermandosi su un fianco.

Fortunatamente la ragazza è riuscita ad abbandonare l'abitacolo con le proprie forze ed è stata poi aiutata dai conducenti di alcuni veicoli di passaggio. Soccorsa poi dall'ambulanza della Croce Rossa, è stata trasportata in codice verde all'ospedale di San Bonifacio, per ricevere le cure e svolgere gli esami del caso.

L'altra auto non si sarebbe fermata a soccorere la guidatrice, proseguendo lungo la propria strada. Sulla vicenda stanno ora lavorando i carabinieri, per confermare il racconto della ventenne e provare a risalire al secondo veicolo.