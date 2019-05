Venditori abusivi vicino all'Arena: sequestrati poncho, ombrelli e un biglietto

Il maltempo di questi giorni, in concomitanza con gli eventi in Arena, ha purtroppo attirato anche un certo numero di venditori abusivi, tra piazza Bra e il centro storico.

Lo scorso fine settimana, la polizia municipale ha sequestrato 159 poncho, 112 ombrelli e un biglietto per la gradinata non numerata, abbandonati da vari soggetti che si sono dati a precipitosa fuga al vista delle pattuglie.

I vigili veronesi hanno assicurato che il contrasto al fenomeno degli ambulanti abusivi, già potenziato in queste settimane, proseguirà nei prossimi giorni.