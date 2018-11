Abusi sessuali su minori in Argentina: a processo la suora Kosaka Kumiko

Va avanti in Argentina la vicenda dei presunti abusi sessuali commessi all’istituto Provolo di Lujan de Cuyo, situato a Mendoza, che vedono tra gli imputati anche un sacerdote veronese, Don Nicola Corradi, attualmente ai domiciliari e accusato anche anche a Verona da alcuni ex alunni del centro.

Come riporta TgVerona, il processo continua e nell'ultima udienza la suora giapponese Kosaka Kumiko è stata accusata di abuso sessuale e corruzione di minori. Il procuratore infatti avrebbe contestato sei episodi in cui avrebbe rivolto attenzioni sessuali inappropriate a minori non udenti che aveva in custodia. La monaca era stata arrestata il 2 maggio 2017 a Buenos Aires e ora si troverebbe a sua volta agli arresti domiciliari in attesa della sentenza: per la magistratura infatti ci sarebbe il pericolo che la donna provi a scappare in Giappone.