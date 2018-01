Abusi sessuali su minore, accusati due uomini e una donna veronesi

Quando era ancora minorenne avrebbe subito abusi sessuali prima dal padre e poi dal nuovo compagno della madre, la quale sarebbe stata a conoscenza delle violenze ma non avrebbe fatto nulla per difenderle. Per questo, una giovane veronese è stata affidata ai servizi sociali, mentre la madre e i due uomini sono stati accusati di abusi sessuali ai danni di minore, come riportato da TgVerona.

Per gli inquirenti, le molestie sarebbero cominciate nel 2011 e si sarebbero ripetute per anni e in periodi diversi con i due conviventi della madre. Ma anche la donne viene ritenuta colpevole tanto quanto gli uomini, in virtù dell'obbligo giuridico che le imponeva di intervenire per porre fine alle violenze.