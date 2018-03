Abbracci con ragazzine sconfinanti in molestie sessuali: educatore ai domiciliari

Abbracci un po' troppo "affettuosi" e che sarebbero sconfinati in "toccamenti", spesso indugiando all'altezza del seno delle tante ragazzine, tutte minorenni, le quali hanno inizialmente raccontato in famiglia la cosa e successivamente anche ai carabinieri.

Questa dunque l'accusa principale mossa a un educatore di un centro ricreativo parrocchiale sito in un Comune della provincia di Verona. Una vicenda giudiziaria molto delicata, quella divulgata quest'oggi sulle pagine del quotidiano L'Arena, specie per la giovanissima età delle ragazze coinvolte e che sta causando non poco imbarazzo a tutti i frequentatori ed operatori del centro.

L'uomo accusato si trova ora agli arresti domiciliari, dove gli è stato impedito di avere altri contatti salvo che con i propri familiari, dopo un primo interrogatorio dinanzi al Gip che lo ha visto negare ogni addebito. Nel giro di poco tempo potrebbero essere ascoltate le presunte vittime coinvolte nella vicenda, mentre per l'indagato si profila l'ipotesi di reato dell'abuso di autorità per costringere un altro soggetto a subire o compiere atti sessuali.