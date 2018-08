A22, un veicolo va a fuoco nella notte: intervento dei vigili del fuoco

Un incendio ha provocato alcuni disagi sulla A22, nella notte tra lunedì e martedì.

Un veicolo infatti ha preso fuoco tra i caselli di Verona Nord ed Affi intorno alle 23.30: sul posto si è diretto un mezzo dei vigili del fuoco, mentre il traffico è stato bloccato (come segnalato dalla società autostradale) per consentire l'opera di spegnimento. I lavori di messa in sicurezza sulla carreggiata Nord si sono conclusi pochi minuti prima delle 2, con la situazione che è potuta tornare alla normalità.