Autostrada A22, bilancio 2017 positivo. 2 milioni di utili al Comune di Verona

La società che gestisce l'Autostrada A22 ha chiuso il bilancio 2017 con un utile netto di esercizio pari a 81,7 milioni di euro, un risultato in crescita rispetto al 2016 (71,7 milioni di euro). L'assemblea dei soci di Autostrada del Brennero non poteva dunque che approvarlo e non possono che essere soddisfatti il presidente Luigi Olivieri e l'amministratore delegato Walter Pardatscher. "Anche nel 2017, la società ha effettuato importanti investimenti volti ad un miglioramento delle infrastrutture autostradali e degli standard di sicurezza dell'A22", ha commentato l'amministrato delegato. Forte apprezzamento è stato espresso anche dal presidente della Regione Trentino Alto-Adige Arno Kompatscher, a nome dell'assemblea dei soci: "Autostrada del Brennero è da sempre capace di un lavoro di grande concertazione tra soci pubblici e privati - ha detto Kompatscher - Porta sempre importanti risultati conseguiti sia sul fronte infrastrutturale che finanziario".

Il risultato positivo del bilancio è dovuto principalmente agli introiti del pedaggio derivanti da un aumento del traffico, dato che il pedaggio autostradale nel 2017 era rimasto invariato rispetto l'anno precedente. I costi della produzione sostenuti nel 2017 sono saliti del 5,1%, in larga parte dovuti ad acquisti, servizi e costi del personale. Nel corso del 2017, inoltre, la società ha realizzato investimenti per circa 17,5 milioni di euro. I valori più consistenti hanno riguardato i sovrappassi e le vie di fuga, le innovazioni gestionali, la Terza Corsia Verona-Intersezione A1 e l'adeguamento della corsia d’emergenza. E alla voce "innovazioni gestionali", si possono leggere opere come barriere antirumore, aree di servizio, stazioni autostradali, parcheggi e tecnologie per la sicurezza. Infine, all'attività di manutenzione, nel corso del 2017, la società ha destinato 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda la mobilità autostradale, lo scorso anno il traffico lungo l'A22 ha rafforzato la propria crescita. Nel 2017 si è registrato un incremento di veicoli per chilometro del 3,31%. Un incremento che ha riguardato maggiomente i mezzi pesanti (+6,4%) rispetto a quelli leggeri (+2,1%). Dato rilevante per il 2017 è quello del tasso di incidentalità globale che ha raggiunto il valore di 17,8, minimo storico di sempre di Autostrada del Brennero.

E questi dati positivi per Autostrada del Brennero sono dati positivi anche per il socio Comune di Verona che incasserà quasi 2 milioni euro grazie agli utili prodoti dalla società che gestisce l'A22.