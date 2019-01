In viaggio sulla A22, vedono il fumo alzarsi dal motore: auto in fiamme

Solo tanta paura ma nessuna conseguenza per una famiglia che giovedì mattina stava percorrendo l'Autostrada del Brennero in direzione Sud. Arrivata infatti all'altezza del casello di Affi, il conducente si è accorto che del fumo stava uscendo dal cofano dell'auto alimentata a gasolio ed ha quindi deciso di imboccare l'uscita e fermarsi nel parcheggio antistante, lontano da altri veicoli. La famiglia ha fatto in tempo ad abbandonare il veicolo senza riportare ferite, prima che questo prendesse fuoco.

È scattato quindi l'allarme ai vigili del fuoco, che intorno alle 11 del mattino hanno inviato sul posto una squadra di cinque unità dal distaccamento di Bardolino. I pompieri hanno lavorato fino alle 14 circa per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona, mentre l'automobile è andata distrutta.