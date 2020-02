Ulss 9 attiva “PagoPA”, per pagare da casa esami e visite specialistiche

L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha attivato dal 30 gennaio 2020 la modalità di pagamento on-line “PagoPA”, un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare e il cui utilizzo si prevede comporti un risparmio economico per il Paese.

L’Azienda Ulss 9 Scaligera è tra le prime aziende sanitarie pubbliche in Veneto a realizzare un sistema integrato che consente, con modalità automatica e quindi minimizzando i passaggi manuali nella gestione dei dati, di gestire digitalmente le informazioni, partendo dall’erogazione dei servizi veterinari e di igiene degli alimenti e terminando con il pagamento on-line del corrispettivo.

«È l’inizio di un percorso importante, che va nell’ottica di facilitare l’accesso e il pagamento delle prestazioni – dichiara il Direttore Generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi -. In questa prima fase, il sistema è stato attivato per l’area veterinaria e di igiene degli alimenti. Dal primo di marzo verrà esteso a una serie di servizi, che vanno dal rinnovo della patente al rinnovo del porto d’armi, e prevediamo che entro la primavera tutti gli utenti potranno pagare le visite specialistiche comodamente da casa, tramite il computer o il cellulare».