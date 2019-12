Cronaca Veronetta / Via Venti Settembre

Protagonista del servizio di "Striscia la Notizia", aggredito e derubato in città

Un 31enne lo avrebbe colpito alle spalle prima con un bicchiere e poi con i pugni in via XX settembre, nella serata di lunedì, per poi appropriarsi del suo cellulare. Alcuni testimoni però hanno lanciato l'allarme ai carabinieri