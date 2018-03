Scialpinisti veronesi dispersi nella nebbia del Monte Altissimo: trovati e salvati

Sorpresi dalla nebbia sulle pendici del Monte Altissimo, si sono resi conto di procedre alla cieca e hanno quindi chesto aiuto al 112. Si è concluso domenica, al calar del buio, l'intervento di recupero di due scialpinisti a cavallo tra le province di Trento e Verona.

Alla ricerca dei due dispersi, entrambi quarantenni residenti nella provincia scaligera, è partita una squadra composta da quattro soccorritori dell'Area operativa del Trentino meridionale, che si è portata in quota con un quad attrezzato per muoversi sulla neve, come raccontano i colleghi di TrentoToday. In zona si trovavano anche altri due scialpinisti, uno dei quali membro del Soccorso Alpino, che si sono imbattuti proprio nei due dispersi, che sono stati quindi accompagnati sani e salvi a valle.