Rapina 2 anziani in auto: 86enne a terra e lui scappa. Ma la Polizia lo trova

Nonostante fosse riuscito a scappare dopo aver rapinato la coppia di anziani, che avevano provato ad opporgli resistenza, in nemmeno un mese di tempo la Polizia di Stato è riuscita a risalire a lui e a trarlo in arresto con l'accusa di rapina impropria aggravata. A finire in manette è stato Marco Magnabosco, 50enne italiano residente al Saval, con alle spalle altri precedenti per reati contro il patrimonio.

IL FATTO - Erano da poco passate le 18 del 6 maggio, quando una coppia di pensionati di Pescantina stava uscendo dalla corte di un hotel situato in Strada Bresciana, nel comune di Verona. Lì fuori però c'era proprio il 50enne, che ha notato l'auto con i due anziani e si è avvicinato come a segnalare qualcosa che non andava nella parte anteriore del veicolo. Il marito alla guida allora si è fermato e la moglie di 86 anni è scesa a controllare quale fosse il problema: a quel punto il rapinatore le ha strappato via la borsetta e si è diretto in tutta fretta verso lo scooter parcheggiato lì vicino. Le due vittime però non si sono rassegnate e, mentre l'uomo è subito sceso per raccogliere un sasso, la donna si è lanciata all'inseguimento, venendo però scaraventata a terra dal malvivente che si è allontanato a bordo del due ruote.

In soccorso dell'86enne sono arrivati subito alcuni passanti ed è partita immediatamente la chiamata alle forze dell'ordine: Volanti e Squadra Mobile sono arrivate sul posto per raccogliere tutti gli elementi utili per risalire al malfattore, mentre l'anziana vittima è stata portata in ospedale per le conseguenze della caduta, giudicate guaribili in 10 giorni.

LE INDAGINI E L'ARRESTO - L'attività investigativa degli uomini della Squadra Mobile, come ha raccontato in conferenza stampa il dirigente Roberto Di Benedetto, si è basata sulle testimonianze delle persone presenti al momento della rapina, ma soprattutto sulla descrizione fornita dalle due vittime e sulle immagini delle telecamere dell'hotel, che hanno ripreso l'intera scena.

Le indagini dunque hanno preso il via, portando gli agenti ad identificare Magnabosco come autore della rapina. L'uomo è stato trovato nella sua abitazione il 2 giugno, insieme agli abiti utulizzati per mettere a segno il colpo, mentre della refurtiva (circa 70 euro e un telefono cellulare) non c'era traccia.

Arrestato, per il 50enne si sono aperte le porte del carcere di Montorio.