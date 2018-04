A 50 anni dalla morte, San Michele celebra la memoria di Martin Luther King

Una serata di musica, danza e intrattenimento per ricordare Martin Luther King nell’anno del cinquantesimo anniversario dalla sua morte. In una zona, quella di San Michele Extra, particolarmente legata al grande attivista afroamericano, visto che la prima scuola media sorta nel quartiere è intitolata proprio a Luther King.

L’appuntamento è per venerdì 13 aprile, alle 20.30, al cinema Teatro Nuovo di San Michele, con una serata ad ingresso gratuito e aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, promossa dall’associazione Gruppo Promozionale San Michele in collaborazione con la 7ª Circoscrizione, vedrà la partecipazione dei ragazzi del Gruppo San Filippo Neri e un centinaio di studenti della scuola media “Martin Luther King”. Durante la serata si esibiranno i ballerini della scuola “Espressione danza”, il Coro Gospel "Happy Day Group" e non mancheranno momenti di riflessione e testimonianze per ricordare il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani e la sua attività di pacifista.

“Il quartiere di San Michele è molto legato alla figura di Martin Luther King – spiegano il presidente della 7ª Circoscrizione Marco Falavigna e Giovanni Scarpi del Gruppo San Filippo Neri -, e in particolare gli studenti della scuola media che porta il suo nome. Siamo riusciti a risalire all’anno di intitolazione, era il gennaio 1968 e, all’inaugurazione, volle partecipare anche la moglie di Luther King, Coretta Scott King”.

All’organizzazione dell’evento hanno collaborato anche i professori della scuola media Adelino Girlanda e Giorgio Scarpi.