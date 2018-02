Fondazione Arena di Verona. Marilisa Allegrini entra nel Consiglio di indirizzo

È stato firmato oggi, 26 febbraio, dal sindaco Federico Sboarina, il decreto di nomina di Marilisa Allegrini quale nuovo componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Arena.

La candidatura dell’imprenditrice è stata indicata da Confindustria Verona.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’indicazione di Confindustria per il Consiglio di indirizzo della Fondazione Arena – spiega Sboarina –. Marilisa Allegrini è una imprenditrice di successo, oltre che un’ambasciatrice di Verona nel mondo grazie al suo brand affermato. Con questa candidatura, il mondo economico veronese ha confermato la sua partecipazione al nostro progetto di rilancio della Fondazione Arena. Marilisa Allegrini è una personalità di spicco che saprà contribuire in maniera fattiva al rilancio del nostro teatro. Una donna che da tempo ha sposato l’arte e l’investimento culturale come strumento di comunicazione d’impresa, sostenendo il Guggenheim Museum di Venezia e collaborando con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo. Abbiamo grandi aspettative dalla sua presenza nel Consiglio di indirizzo e dalla proficua collaborazione con tutte le forze imprenditoriali veronesi”.

"Sono convinto che Marilisa Allegrini saprà dare un valido contributo alla Fondazione Arena di Verona, rappresentando il punto di vista e l'attenzione del mondo industriale per questa importante realtà”, ha detto il presidente di Confindustria Verona, Michele Bauli. “Marilisa è infatti un'imprenditrice che da sempre ha saputo coniugare l'attività aziendale con la valorizzazione del territorio della sua cultura delle sue tradizioni".