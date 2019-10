Ritrovato senza vita il corpo della veronese scomparsa sul monte Tesio

Si sono tristemente concluse nel pomeriggio di martedì le ricerche di Elisa Bersanelli, la donna di 80 anni residente a Castelnuovo del Garda, scomparsa nel pomeriggio di domenica nella zona del monte Tesio, a Gavardo, in provincia di Brescia: il suo corpo è stato trovato in fondo ad un canalone nei boschi al confine con Vallio Terme.

L'anziana si era recata nei boschi gavardesi insieme ad alcuni familiari per cercare castagne, come già era accaduto in passato, ma ad un certo punto era scomparsa senza lasciare traccia. Fino al calar del sole, e anche oltre, i parenti avevano provato a cercarla senza fortuna, così sono stati allertati i soccorsi: dopo oltre 30 ore di ricerche, riferiscono i colleghi di BresciaToday, il drammatico epilogo è avvenuto poco dopo le 14.30 del 29 ottobre.

Sul posto stanno operando da ore i Vigili del Fuoco del Sar di Salò, gli uomini del soccorso alpino e della Protezione civile, i volontari di Paitone e i carabinieri della compagnia di Salò. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constare il decesso della donna. Le operazioni di recupero della salma si annunciano lunghe complesse, hanno fatto sapere i soccorritori che si trovano sul posto.

Ancora da stabilire con esattezza quando e come l'anziana sia finita nella scarpata: potrebbe essere caduta accidentalmente, oppure a causa di un malore. Saranno gli esiti degli accertamenti che verrano eseguiti sulla salma, dopo il trasferimento in ospedale, a dare informazioni utili ai carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.