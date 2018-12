Scomparso da una decina di giorni, riprendono le ricerche di Damiano

Riprenderanno alle 8.30 di sabato 29 dicembre le ricerche di Damiano Gaiardoni, il 34enne che risulta scomparso da Povegliano Veronese da martedì 18 dicembre.

A decretare la ripresa delle attività è stata la Prefettura di Verona, la quale ha comunicato che la direzione tecnica è stata affidata al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Verona.

Pompieri, Protezione civile e forze dell'ordine, nei giorni scorsi avevan battuto l'area del Comune e limitrofa, in direzione di Castel d'Azzano, Grezzana e Villafranca. L'auto del 34enne è stata trovata vicino alla centrale elettrica di Povegliano, mentre alcuni hanno riferito ai soccorritori di aver visto una persona che poteva assomigliare a Damiano nelle zone limitrofe. Anche l'unità cinofila era stata chiamata in causa per setacciare la campagna e neppure i corsi d'acqua erano stati trascurati, senza però ottenere i frutti sperati.

Sabato dunque riprendono le ricerche, nella speranza che arrivino buone notizie per i familiari.