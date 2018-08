Lutto nel paracadutismo per l'istruttore morto tragicamente a Boscomantico

C'è ancora incredulità alla scuola di paracadutismo di Boscomantico per la tragica morte di Corrado Magoga, il 49enne che nel giorno di Ferragosto si è schiantato fuori dall'area preposta.

Con oltre 5mila e 300 lanci alle spalle, Magoga era uno degli istruttori più conosciuti e preparati della zona di Verona, avendo anche guidato centinaia di persone nei loro primi passi all'interno della disciplina del paracadutismo. Diventa così ancor più incomprensibile il tragico errore che avrebbe commesso nella fase di atterraggio di un lancio tra amici, il quale lo ha portato a sbattere contro un ultraleggero regolarmente posizionato. In suo soccorso sono arrivati gli operatori del 118, ma le conseguenze della caduta erano troppo gravi e il 49enne è deceduto sul posto.

Nel gruppo Facebook della scuola di paracadutismo, che chiuderà per lutto per alcuni giorni, è grande il cordoglio di chi ha conosciuto Corrado e lo stimava sia come istruttore, sia come persona. Tra chi ricorda le sue parole in occasione del primo lancio, chi non riesce a darsi una spiegazione e chi, semplicemente, lo saluta con un velo di tristezza, sono numerosi i commenti lasciati sotto una delle foto che ritraggono il 49enne dopo un atterraggio ben riuscito in tandem con un'altra persona. Anche su altre pagine social del settore la morte dell'istruttore è stata salutata con grande tristezza dagli appassionati.

Sulla vicenda faranno luce gli uomini della Questura di Verona, che verificheranno eventuali altre possibilità.