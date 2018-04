La "marijuana light" si diffonde in città: inaugura un secondo punto vendita

Dopo Health Hemp Farm, situato vicino a Castelvecchio, un secondo negozio dedicato alla cannabis sativa apre in città.

Si tratta di un punto vendita Cbweed Shop, che sabato 14 aprile inaugurerà il suo negozio veronese, situato in Interrato dell'Acqua Morta, 2C.

Anche in questo caso l'esercizio proporrà "marijuana light", ovvero un tipo di canapa il cui livello di THC (Tetraidrocannabinolo, il principio psicottivo illegale) è al di sotto dei limiti di legge e che guarda invece agli effetti benefici del CBD (cannabiolo), il principio che permette alla canapa di venire utilizzata anche in ambito terapeutico.

Ma i curiosi che intendono sperimentare gli effetti privi di "sballo" di questa marijuana, possono guardare anche ad altri tipi di prodotti che, come sottolinea il sito aziendale, sono "100% naturali e biologici". Si va dai prodotti alimentari, come biscotti, birra e tisane, ai cosmetici ed integratori.