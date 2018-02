Biotestamento. Aperto all'Anagrafe di Verona l'ufficio comunale DAT

Ha aperto oggi, 26 febbraio, il nuovo ufficio comunale DAT dedicato a ricevere le disposizioni anticipate di trattamento sanitario. La sede dell’ufficio si trova in piazza Mura Gallieno 3.

Temporaneamente, per il mese di marzo, le dichiarazioni potranno essere presentate su appuntamento all'Ufficio della responsabile dello Stato Civile in via Adigetto (3° piano), stanza n. 6. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 045 8078369, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, o inviare una e-mail a servizidemografici@comune.verona.it.

Come previsto dalla normativa relativa al bio testamento, entrata in vigore a fine gennaio, i cittadini possono presentare agli uffici di Stato civile del comune di residenza, oltre che presso le strutture sanitarie, la propria disposizione anticipata di trattamento sanitario.

Le volontà di trattamento sanitario possono essere disposte con un documento autenticato da un notaio, con atto pubblico o con una semplice dichiarazione (scrittura privata) consegnata personalmente che, in questo caso, ha lo stesso valore di legge della scrittura autenticata.

Le DAT possono essere modificate e/o integrate in qualsiasi momento. La presentazione delle DAT è gratuita, non richiede imposta di bollo o il versamento di altro tributo. Le disposizioni pervenute verranno protocollate e annotate in un annuario cronologico. L’ufficio DAT rilascerà una ricevuta di avvenuta consegna. Sul sito del Comune è disponibile un modello di disposizione e i moduli prestampati per la presentazione della disposizione anticipata di trattamento.