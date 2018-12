Attentato di Strasburgo, grave un giornalista: ha studiato a Verona

Si chiama Antonio Megalizzi l'italiano rimasto gravemente ferito nell'attentato che si è consumato nella serata di martedì 11 dicembre a Strasburgo, in Francia. Giornalista 28enne per l'emittente Europhonica, un consorzio di radio universitarie che segue l'assemblea dell'Europarlamento, Megalizzi si è laureato in Scienze della Comunicazione all'Università di Verona e in seguito ha studiato all’European and International Studies di Trento.

Originario di Trento, il giornalista radiofonico sarebbe stato raggiunto alla testa da un proiettile sparato dall'attentatore, che ha aperto il fuoco sulla folla che si trovava al mercatino di Natale.

Alle ore 12 di mercoledì, il conto delle vittime è salito a 3, mentre i feriti sarebbero 13. Le forze dell'ordine francesi hanno dato il via ad una caccia all'uomo per mettere le mani sul killer, identificato in Cherif C., 29 anni, di origini nordafricane ma nato a Strasburgo.

L'emittente Europhonica, in un post pubblicato su Facebook mercoledì mattina, ha rilasciato la seguente dichiarazione a proposito di Antonio Megalizzi: "Riguardo allo staff italiano di Europhonica a Strasburgo e al collega ferito: non possiamo confermare alcuna notizia sulla sua salute attuale. Chiediamo ai colleghi della stampa di rispettare la privacy del nostro collega. Saremo pronti a comunicare qualsiasi notizia verificata appena la avremo".