Mistero in Messico: trovata morta una giovane ragazza veronese

È un giallo la morte di una giovane veronese avvenuta a Playa del Carmen, in Messico. Anna Ruzzenenti, istruttrice subacquea 27enne di Bardolino, era partita in direzione della Riviera Maya, nella penisola dello Yucatàn, il 13 dicembre, stando a quanto riporta il Corriere della Sera.

La notizia della morte della giovane, che lavorava per una scuola di immersione, è arrivata venerdì nel comune situato costa veronese del Garda, provocando lo sconforto della famiglia e dei parenti residenti a Cavaion.

Sarà ora compito dell'autopsia stabilire le cause del decesso e solo in un secondo momento la salma potrà fare ritorno in Italia.