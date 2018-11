Morto in un tragico incidente, verranno donati gli organi di Alessandro

Un gesto di generosità infinita, in un momento di immenso dolore. Come riportata TgVerona, saranno donati gli organi di Alessandro Bruno, il 24enne tragicamente morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì sulla Statale 11, nel comune di Sona. Una decisione presa dai genitori in queste drammatiche ore successive alla sua scomparsa, mentre sui social amici e conoscenti celebrano la memoria del giovane.

Sulla vicenda nel frattempo lavora la Polizia stradale per fare luce su quanto accaduto. La motocicletta sulla quale viaggiava il 24enne sarebbe entrata in collisione con un'auto uscita da un'area di sosta: nei confronti della guidatrice sarebbe dunque scattata la denuncia per omicidio stradale.