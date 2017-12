Oltre 900 coppie di ballerini attese all'Agsm Forum per il Dance Sport Trophy

Oltre 900 coppie di ballerini sono attese al “Trofeo Città di Verona. Dance Sport Trophy”, che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio all’Agsm Forum.

La competizione è promossa da GDS Gardadanze, con il patrocinio del Comune, della Federazione italiana danza sportiva e dalla World DanceSport Federation. Più di 500 "duetti" si affronternanno nella competizione nazionale e più di 400 per quella internazionale.

Due le discipline di ballo presentate in pista: la standard, che comprende Valzer lento, Tango, Valzer viennese, Slow Fox Trott e Quick Step e la latino americana con Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble e Jive.

“Tre giorni dedicati alla danza sportiva, disciplina riconosciuta a livello olimpico dal Coni nel 2007 – ha detto l’assessore allo Sport Filippo Rando – che porteranno a Verona atleti professionisti e appassionati del settore provenienti non solo da tutta Italia ma anche da 20 Paesi del mondo. In particolare, tra gli stranieri, scenderanno in pista ballerini appartenenti alle prime 50 coppie della classifica mondiale”.