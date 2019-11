Fermato con 90 pastiglie di ecstasy e mille euro: 22enne finisce in manette

Fermato con 90 pastiglie di ecstasy, che secondo gli inquirenti erano destinate a discoteche o rave party, un 22enne è stato arrestato dalla polizia a Riva del Garda.

Come riferisce Ansa, si tratta di un giovane nato all'estero ma residente a Verona, che sarebbe stato intercettato in via Filzi alla guida di un'auto, a bordo della quale erano presenti altre due persone. Gli agenti avrebbero rinvenuto nel suo zaino le pastiglie a circa mille euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.