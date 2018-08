Sorpreso con 77 grammi di marijuana, un 18enne finisce in manette

Un'operazione antidroga dei carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione è andata a segno nella serata di domenica.

I militari stavano svolgendo il consueto servizio di controllo del territorio a Roncà, quando hanno notato alcuni giovani fermi nell’oscurità del parcheggio adiacente la chiesa. Il loro atteggiamento è stato giudicato sospetto dalle forze dell'ordine, che hanno deciso di eseguire un controllo. E la perquisizione avrebbe confermato le sensazioni dell'Arma, portando alla luce i 77 grammi di marijuana in possesso di un ragazzo, già suddivisi in dosi predisposte per il successivo spaccio, e un bilancino di precisione.

Per il 18enne del posto sono quindi scattate le manette e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo che sarà celebrata presso il Tribunale di Verona.