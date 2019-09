Schiacciato da una lastra di marmo, 47enne viene portato a borgo Trento

Un uomo è stato portato in ospedale in codice rosso nella mattinata di giovedì, in seguito all'ennesimo incidente sul lavoro.

Intorno alle 7.30 del mattino, l'operaio 47enne è rimasto schiacciato da una lastra di marmo mentre si trovava nell'azienda Granitex, situata in via Carrara, a Grezzana.

In soccorso del lavoratore sono dunque arrivati gli uomi del 118 con ambulaza ed automedica che, dopo aver fornito le prime cure, lo hanno trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso, mentre degli accertamenti del caso si occuperanno i tecnici Spisal. Sul posto anche i carabinieri, mentre non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'uomo.