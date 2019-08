Ancora nessuna traccia dell'uomo finito nell'Adige: proseguono le ricerche

Sono ripartite nella mattinata di giovedì le ricerche dell'uomo che è stato visto finire nell'Adige, a Legnago, da ponte Principe Umberto.

Anche il 28 agosto infatti le operazioni non hanno dato i frutti sperati, così i vigili del fuoco sono tornati a battere il letto del fiume con l'ausilio della squadra di sommozzatori proveniente da Venezia, mentre nel pomeriggio è previsto l'utilizzo dell'elicottero per monitorare la zona dall'alto.

Si tratterebbe un 45enne della Bassa, la cui denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri mercoledì. L'uomo sarebbe stato notato da alcuni testimoni nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 13.30, sulla passerella ciclopedonale: avrebbe appoggiato la sua bici sul viadotto, per poi finire in acqua. Non si esclude quindi il gesto estremo e sul posto, oltre i militari, sta operando anche la polizia locale legnaghese: al vaglio ci sarebbero anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.