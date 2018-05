Già ai domiciliari, un 44enne finisce in manette per spaccio di cocaina

L'attività della Squadra Mobile scaligera per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti prosegue, così al termine di una serrata attività investigativa l'attenzione delle forze dell'ordine si è concentrata sull'abitazione di un pluripregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari.

Un'operazione che lo scorso 8 maggio ha permesso di cogliere nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio Halfoun Fouad, 44enne nato in Marocco. L'uomo è stato trovato in possesso di un barattolo in vetro verniciato di nero con all’interno tre confezioni in cellophane e carta assorbente, per un peso complessivo lordo di 58.17 grammi di cocaina, oltre a 200 euro in contanti ritenuti il frutto dell'attività llecita.

Arrestato, è comparso poi davanti all'autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio che sarà celebrato ad ottobre.