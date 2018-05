Polizia Municipale. 37 camionisti multati tra il Quadrante Europa e San Massimo

Mercoledì sera gli agenti della Polizia municipale hanno sanzionato 27 autotrasportatori nella zona del Quadrante Europa, per aver parcheggiato i loro mezzi sulla carreggiata stradale, creando intralcio e pericolo alla circolazione. Si tratta per la maggior parte di conducenti stranieri, provenienti dall'Iran, Bulgaria, Romania, Moldavia e Estonia che, invece di utilizzare le aree di sosta, ampliate nell’ultimo periodo, continuano a parcheggiare sulla strada. Il fenomeno mette in difficoltà l'intera rete viaria della zona, dove spesso vengono anche abbandonati rifiuti e materiale di scarto.

Continuano i controlli anche nella zona di San Massimo, dove invece i mezzi pesanti vengono sanzionati perché non rispettano il divieto di transito. Negli ultimi giorni sono stati sorpresi 10 conducenti di camion, tutti stranieri che percorrevano le strade del quartiere.